Frauenhandball, Verbandsliga Englische Woche für die TVR-Handballerinnen

Mit viel Respekt reisen die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (17 Uhr) zum SV Wipperfürth. „Wir stehen vor einer sehr schwierigen Aufgabe“, findet TVR-Spielertrainerin Sandra Höfig. „Schließlich ist uns sehr wohl bewusst, dass die Wipperfürtherinnen zu Hause deutlich stärker als in ihren Auswärtsspielen sind. In ihrer heimischen Spielstätte Am Mühlenberg werden sie von vielen Fans lautstark unterstützt, die eher seltener in die Fremde reisen.“