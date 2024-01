Frauenhandball, Verbandsliga Personalprobleme: NHC sagt Ratingerinnen ab

Eigentlich hatten die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) bereits dem Heimspiel gegen den Niederbergischen HC (NHC) entgegengefiebert, doch es wurde rund sechs Stunden vor dem geplanten Anwurf am Samstag um 17.30 Uhr abgesagt. „Die Nachricht erreichte uns ziemlich kurzfristig“, stellt Spielertrainerin Sandra Höfig fest. „Leider wäre das Spiel einfach nicht möglich gewesen, weil der NHC erhebliche Personalprobleme hatte. Ein Großteil stand aufgrund von Erkrankungen oder Verletzungen nicht zur Verfügung.“ Dabei waren die Vorbereitungen in der Halle an der Gothaer Straße schon in vollem Gange.