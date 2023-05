Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen wollen Platz vier verteidigen

Die Motivation ist nach wie vor groß. Wenn sich die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (17 Uhr) beim direkten Konkurrenten Wald-Merscheider TV (WMTV) durchsetzen, behalten sie den vierten Platz. „Nach der sehr ärgerlichen 32:34-Niederlage aus dem Hinspiel haben wir mit dem WMTV noch eine Rechnung offen. Damals haben wir verdient verloren, weil unser Spiel sehr schlecht war. Am Samstag wollen wir zeigen, was in uns steckt“, sagt Spielertrainerin Sandra Höfig.