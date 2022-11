Schwimmen : Zuversicht für NRW-Meisterschaft

Kristyna Hlavova startet für den TV Ratingen in Wuppertal. Foto: TVR/Christian Kowalis

Ratingen Elf Schwimmer des TV Ratingen haben sich für die Kurzbahn-Titelkämpfe in NRW qualifiziert. Nach den guten Leistungen bei den Verbandsmeisterschaften vor rund zwei Wochen an selber Stelle fährt Trainer Christian Kowalis zuversichtlich nach Wuppertal.

Durch starke Leistungen unter anderem bei den gerade erst zurückliegenden Verbandsmeisterschaften konnten sich elf Schwimmerinnen und Schwimmer der Trainingsruppe (TG) 1 des TV Ratingen für die anstehenden NRW-Kurzbahnmeisterschaften in der Wuppertaler Schwimmoper qualifizieren. Die jüngste Starterin wird Sophia Brauneck aus dem Jahrgang 2009 sein, die die Qualifikation in der offenen Klasse über die 50 Meter Freistil sowie die beiden deutlich längeren Strecken 400 und 800 m geschafft hat. Die erfahrene Rückspezialistin Helen Burchard (2004) wird gleich fünfmal an den Start gehen über 50, 100 und 200 m Rücken sowie 100 m Freistil und die 50-m-Schmetterling-Sprintdistanz.