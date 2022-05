Spitzenspiel in der Handball-Verbandsliga : TV Ratingen erwartet heute gegen Überruhr eine volle Halle

RATINGEN Die Mannschaft von Chris Schweinsberg will dem Verbandsliga-Zweiten intensiv Gegenwehr leisten. Bis auf Jonas Krücken hat der Trainer alle Mann an Bord.

Heute Abend ist in der Europaringhalle noch einmal der Teufel los. In der Handball-Verbandsliga erwartet dort der TV Ratingen, Tabellenfünfter, die SG Überruhr. Anwurf 20 Uhr. Überruhr ist Tabellenzweiter, hat aber einen Minuspunkt weniger auf dem Konto als der Spitzenreiter TuS Lintorf und kann dadurch Meister werden. Erste Voraussetzung: Alle vier Restspiele werden gewonnen. Diese Überruhrer sind in prächtiger Verfassung, die letzten acht Spiele verliefen siegreich und besondere Beachtung gewinnt deren letztes Spiel am Dienstagabend. Da drehten sie bei den Panthern II trotz schon klare Rückstände das Match in den letzten drei Minuten noch in einen 25:23-Sieg um.