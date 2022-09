Frauenhandball, Verbandsliga : Schwierige Lage für Ratinger Handballerinnen

Spielertrainerin Sandra Höfig hatte einge Probleme zu meistern bei ihren Handballerinnen des TV Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Durch die Sperrung der Halle am Europaring war die Vorbereitung der Verbandsliga-Handballerinnen vom TV Ratingen beeinträchtigt. Und auch das erste Heimspiel gegen Wermelskirchen steigt nicht in Ratingen, sondern Sonntag in Lintorf.

Sandra Höfig musste ihren Plan ändern. Als die leidenschaftliche Handballerin vor drei Jahren zum TV Ratingen wechselte, wollte sie sie eigentlich ihre Laufbahn als Rückraumspielerin beenden und sich stattdessen komplett auf die Aufgabe als Trainerin konzentrieren. Weil die Personalprobleme aber immer wieder erheblich ausfielen, musste die 43-Jährige diese Vorstellung verwerfen. Bis heute ist Höfig Spielertrainerin. „Wenn ich mitwirke, habe ich Rückenschmerzen. Als ich zwischenzeitlich nur Trainerin war, hatte ich ebenfalls Rückenschmerzen. Dann kann ich auch gerne spielen“, sagt sie und lacht.

Die Personallage hat sich ohnehin weiter zugespitzt. Schließlich fehlt dem TV ab sofort Führungsspielerin Dana Bruns (Rückraum rechts), die aus beruflichen Gründen nach Bielefeld gezogen ist. In wenigen Tagen wird auch Vanessa Reinhardt (Mitte) nicht mehr zur Verfügung stehen, sie fällt wegen ihrer Ausbildung sechs Monate lang aus. Immerhin stehen in Carina Ranzio und Katharina May zwei Alternativen für den rechten Rückraum bereit.

Zur schwierigen personellen Lage gesellt sich die Hallensituation. „Wir hatten eine eher schlechte Vorbereitung“, räumt die Spielertrainerin ein. „Seit mehr als drei Wochen ist unsere Halle am Europaring gesperrt, da die Brandschutzmelder nicht richtig funktionieren. Mehrmals mussten wir in andere Hallen ausweichen, wo die Trainingsbeteiligung allerdings nicht hoch genug war. Aufgrund von Corona-Infektionen und einigen Langzeiturlauberinnen standen mir in der Regel nicht mehr als sieben, acht Spielerinnen zur Verfügung. Es war oft nicht möglich, richtige Übungen zu absolvieren.“