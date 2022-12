Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen des TVR müssen mit Druck umgehen

Im letzten Spiel des Jahres 2023 trifft der TVR am Samstag (17 Uhr, Sporthalle am Europaring) mit dem Neunten Wald-Merscheider TV (8:12 Punkte) auf einen alten Bekannten. Dass mit Carina Ranzio, Katharina May, Vanessa Reinardt, Ramona Ludwig und Carolin Menzen ein Großteil des Kaders ausfällt, macht das Unterfangen noch schwieriger. „Die Merscheiderinnen sind ein sehr unangenehmer Gegner, weil sie in der Abwehr sehr rabiat agieren“, erklärt Höfig. „Leider ahnden dieses Auftreten nur wenige Schiedsrichter in der Verbandsliga. Trotzdem müssen wir uns nur mit unserem Spiel beschäftigen.“