Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen streben eine neue Erfolgsserie an

Nach vier Siegen hintereinander hatten die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) zuletzt zwei Wochen Zeit, um die knappe 29:30-Pleite gegen das Kellerkind SG Langenfeld (SGL) zu verarbeiten. Im Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr, Gothaer Straße) gegen den Dritten TD Lank II will der TVR eine neue Erfolgsserie beginnen. „In den vergangenen Wochen hat sich Lank erarbeitet, dass es jetzt in der Tabelle so weit oben steht. Wir müssen eine hervorragende Leistung abrufen, um das Heimspiel gewinnen zu können“, betont Spielertrainerin Sandra Höfig.