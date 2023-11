Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen müssen ihre Lehren ziehen

In dieser Spielzeit haben die Ratingerinnen schon häufig ihre Qualitäten gezeigt, aber in den vergangenen Wochen scheint das Gefüge aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. „Es liegt nur an uns“, urteilt Höfig. „Die Mädels müssen endlich wieder einen freien Kopf bekommen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Am Sonntag sollten sie nicht mehr an die letzten drei Spiele denken, die wir unglücklich verloren haben. Es ist klar, dass wir nie deutlich schlechter als unsere Gegner waren. Mit diesem Wissen gilt es, dass wir das Heimspiel gegen Wuppertal mutig angehen.“ Nachdem die Rückraumspielerin Nina Schwerdtner am vergangegenen Spieltag ihr Comeback gegeben hatte, steht sie dem TVR wieder dauerhaft zur Verfügung.