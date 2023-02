Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen haben wieder einen vollen Kader

Das war beim 16:18 in der Hinrunde bei TD Lank II noch anders. In der Offensive blieb das Team viel zu harmlos. „Es war eine Blamage. Dass wir nur 16 Treffer werfen konnten, lag auch an unseren vielen technischen Fehlern. Wir müssen jetzt ein anderes Gesicht zeigen“, fordert Höfig, deren Team mit 18:12 Punkten Dritter ist. Am Samstag (17.30 Uhr) soll gegen den Sechsten Lank (16:12 Zähler) die Revanche her.