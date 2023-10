Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen sind nach der Pause ehrgeizig

Dass die Langenfelderinnen gefährlich werden können, erlebte der TVR im Hinspiel der vergangenen Saison (21:23). „Man darf niemals einen Gegner unterschätzen“, erklärt die Spielertrainerin. „Die SGL stand in der letzten Spielzeit genauso wie in der aktuellen im unteren Tabellenbereich. Trotzdem haben wir uns schon damals in der Hinrunde sehr schwergetan. Zwar stand unsere Abwehr gut, aber wir konnten im Angriff keine Lösungen finden.“ Die Ratingerinnen lernten jedoch aus ihren Fehlern – und setzten sich nach einem Spektakel im Rückspiel mit 44:23 durch.