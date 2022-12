Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen des TVR freuen sich auf ihr Heimspiel

In der Tabelle liegt der Dritte Ratingen (10:6 Punkte) nun klar hinter dem Spitzenreiter Wegberg (16:2), der Zweite SV Wipperfürth (15:3) und der Vierte Niederbergischer HC (10:6) sind aber noch in Reichweite. „Der Aufstieg ist nach wie vor möglich“, betont Höfig. „Wir müssen einfach schauen, ob Wegberg noch Punkte liegen lässt. Die Wegbergerinnen hatten ein ähnliches Niveau wie Wipperfürth, aber sie waren besser als der Niederbergische HC.“ Auch in Wipperfürth (22:23) zog der TV den Kürzeren.