Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen bleiben größtenteils beisammen

Die Erinnerungen an den 10. Dezember 2022 sind mehr als bescheiden. Als die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) die überraschende 21:23-Pleite beim Aufsteiger SG Langenfeld (SGL) einstecken mussten, markierte es den vorläufigen Tiefpunkt der Hinrunde. Am Samstag (17.30 Uhr, Europaring) will Spielertrainerin Sandra Höfig mit ihrem Team Wiedergutmachung betreiben: „Wir haben am Samstag einiges nachzuholen, was wir im Dezember verpasst haben. Die Mädels haben die bittere Niederlage noch gut im Kopf.“