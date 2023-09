Frauenhandball, Verbandsliga TVR muss sich auf sich selbst konzentrieren

Während die Deckung schon ordentlich war, will der TVR unbedingt seine Chancenverwertung verbessern. In den letzten beiden Spielen ließ er jeweils rund 20 freie Würfe aus. „Wenn eine Spielerin drei Großchancen hintereinander vergibt, wird ihr Selbstvertrauen nicht unbedingt größer“, sagt Höfig. „Infolgedessen geraten wir in eine Negativspirale, durch die wir nicht mehr das zeigen, was wir eigentlich können.“ Allerdings spitzen sich die Personalprobleme weiter zu, denn die verletzten und erkrankten Spielerinnen Nina Schwerdtner, Noemi Möller und Marisa Kinscheck fallen sicher aus. Während Alina Bleich und Laura Kählers familiären Terminen nachgehen, absolviert Louisa Groß einen Marathon in Oslo. Höfig stellt fest: „Dennoch wollen wir am Samstag gewinnen.“