Frauenhandball, Verbandsliga Der TVR muss sich wieder steigern

Darüber hinaus muss sich der TVR nun auch in der Abwehr deutlich steigern. In den bisherigen 14 Saisonspielen kassierte er schon ganze 369 Gegentreffer. „Vor allem müssen wir auf die enorm gefährliche Linksaußen sehr gut aufpassen. Zwar spielt der NHC im Angriff mit vielen Kreuzungen, aber wir müssen trotzdem in unserer Abwehr den Fokus behalten“, sagt Höfig. Die gelernte Rückraumspielerin fügt an: „Das Spiel gegen den BHC II hat uns gezeigt, dass wir in der Abwehr viel mehr schieben müssen. Nur dadurch können wir an defensiver Stabilität gewinnen.“