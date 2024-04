Frauenhandball, Verbandsliga Ratingerinnen sind weiter auf Trainersuche

In zwei Trainingseinheiten durfte sich der Kandidat präsentieren – nachdem er viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt hatte. „Nach der Woche sind die Mädels mit mir in Kontakt getreten“, sagt Höfig. „Sie haben mir die Information gegeben, dass sie von den beiden Trainingseinheiten sehr angetan waren. Wir warten jetzt einfach ab, was sich in den nächsten Gesprächen zwischen dem Kandidaten, der Mannschaft und unserer Vereinsführung ergibt. An dieser Stelle wollen wir noch nicht bekanntgeben, wie mein möglicher Nachfolger heißt. Möglicherweise gibt es bald aber etwas zu verkünden.“