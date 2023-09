Frauenhandball, Verbandsliga Heim-Premiere für TVR-Handballerinnen an der Gothaer Straße

Wenn die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (17.30 Uhr) ihr erstes Heimspiel gegen den Aufsteiger Bergischer HC II (BHC) bestreiten, müssen sie mit einer Tradition brechen. Nach vielen Spielzeiten in der Halle am Europaring wird diese einschließlich des Stadttheaters für mindestens eineinhalb Jahre renoviert, sodass der TVR vorübergehend in die Halle an der Gothaer Straße umziehen muss.