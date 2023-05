Schwimmen Celine Lehnard erreicht sechs Mal die Finalläufe

In diesem Jahr gingen über 530 international aktive Schwimmer aus mehr als 50 Nationen in Berlin an den Start. Insgesamt stellten die Sportler in diesem Jahr 22 Weltrekorde im schnellen Berliner Becken auf. Mittendrin war die Ratingerin Celine Lehnard, die nun auf eine erneut sehr gelungene Teilnahme zurückblickt. Bei sieben Starts qualifizierte sie sich auf sechs Strecken für die Finalläufe, so dass sie in den vier Tagen in Berlin inklusive einer Staffel 14mal ins Becken sprang.