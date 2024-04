Frauenhandball, Verbandsliga Höfig-Nachfolger Cisik sieht Heimsieg des TVR

In ihrem letzten Heimspiel als Spielertrainerin konnte Sandra Höfig mit den Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) gegen den Wald-Merscheider TV (WMTV) einen Erfolg erreichen – 24:21 (11:10). „Wir freuen uns sehr über diesen sehr wichtigen Sieg. Zwar war das ganze Spiel sehr eng und knapp, aber am Ende konnten wir zum Glück die beiden Punkte bei uns behalten. Gleichzeitig nehmen wir auch gerne zur Kenntnis, dass wir über die gesamte Spielzeit nur sehr selten in Rückstand geraten sind. Die Mädels haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Höfig.