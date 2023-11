Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen stürzen Wuppertal

Im zweiten Durchgang verteidigten die Ratingerinnen ihren Vorsprung über das 21:18 (37.) und 23:20 (39.). Später kassierten sie den Ausgleich zum 25:25 (48.), gingen jedoch wieder in Führung – 27:25 (50.). „Wir sind im gesamten Spiel nicht ein einziges Mal in Rückstand geraten. Die Mädels haben immer an sich geglaubt, was sich ausgezahlt hat“, stellte Höfig fest.