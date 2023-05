Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen feiern Kantersieg über SG Langenfeld

Durch den 44:23-Kantersieg setzte sich der Vierte Ratingen (26:18 Punkte) in der oberen Tabellenhälfte fest, doch der Dritte TD Lank II (29:15) konnte sich ein kleines Polster erarbeiten. Höfig bleibt ehrgeizig: „Bislang haben wir eine ordentliche Saison gespielt, aber wir wollen diese so gut wie möglich abschließen. Es ist doch unser klares Ziel, auch noch die letzten beiden Saisonspiele zu gewinnen, indem wir noch einmal an unsere Leistungsgrenzen gehen. Dass uns jetzt fast der gesamte Kader zur Verfügung steht, ist eine gute Grundlage.“