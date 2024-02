Frauenhandball, Verbandsliga TVR geht mit gutem Gefühl in die Pause

Die Gastgeberinnen starteten hervorragend in die Partie und führten nach dem Treffer von Noemi Moeller gleich mit 7:1 (13.). „Wir haben in diesen ersten Spielminuten viel richtig gemacht. Auf der einen Seite konnten wir uns hinten auf unsere Torhüterin Rebecca Wagner verlassen, die fast alles gehalten hat, was auf ihr Tor kam. Zudem haben wir in der Verteidigung sehr gut gedeckt. Auf der anderen Seite waren wir vorne in der ersten und zweiten Welle sehr erfolgreich“, stellte die Spielertrainerin fest.