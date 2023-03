Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen holen zweiten Sieg in 46 Stunden

Mit Personalsorgen starteten die Ratingerinnen in das so wichtige Heimspiel, denn sie konnten nur auf zehn Feldspielerinnen zurückgreifen. „Dass wir kadermäßig sehr ausgedünnt waren, hat uns nicht besonders überrascht. Es gehört in einer langen Saison einfach dazu, dass man auch solche Situationen so gut wie möglich bewältigt“, erklärte die erfahrene Spielertrainerin. Mit Marisa Kinscheck und Monika Szkodny fielen etwa zwei Leistungsträgerinnen aus.