Frauenhandball, Verbandsliga : TVR hat das Spitzenspiel vor Augen

Ratingen Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen besiegen den Niederbergischen HC deutlich mit 35:24. Nach der längeren Spielpause treten sie gegen den Spitzenreiter Wegberg an.

Aufgrund von enormen Personalsorgen war die Ausgangslage für die Gastgeberinnen sehr durchwachsen. Weil sich die beiden etatmäßigen Torhüterinnen Rebecca Jenzen und Carolin van Hueth in den Urlaub verabschiedet hatten, musste Lea Wagner aus der Landesliga-Reserve aushelfen. „Die Ausfälle von Rebecca und Caro waren nicht einfach, weil es in Spitzenspielen auf Nuancen ankommt“, sagte Höfig. Darüber hinaus musste neben den Rechtsaußen Carolin Mentzen und Alina Baumgart auch Katharina May (Rückraum Mitte) verletzungsbedingt passen.

Die Ratingerinnen starteten mit viel Leidenschaft in die Partie – und Monja Szkodny markierte in der fünften Spielminute gleich das 4:1. „Wir sind sehr stark aufgetreten und haben das Spielgeschehen bestimmt“, fand die Spielertrainerin, die selber nicht zum Einsatz kam. Danach konnte der TV sogar auf 10:5 (5.) erhöhen, bevor die Gäste auf 10:12 (17.) verkürzten. Anschließend stellten die Ratingerinnen ihre Deckung auf 5:1 um.

Durch den deutlichen Sieg kletterte Ratingen in der Tabelle vom vierten auf den dritten Platz (10:4 Punkte). Der Spitzenreiter HSV Wegberg (12:2 Zähler) liegt in Sichtweite. „Ich habe die Wegberger Mannschaft noch nie gesehen. Wir warten ab, wie stark sie ist“, betonte Höfig. Nach der langen Pause tritt Ratingen am 27. November (15.35 Uhr) in Wegberg an.