Frauenhandball, Verbandsliga Kantersieg für die Handballerinnen des TVR

Die Kontrahenten lieferten sich bis zum 4:4 (9.) ein ausgeglichenes Duell, ehe die Ratingerinnen immer mehr Druck ausüben konnten. Nach den beiden Treffern von Marisa Kinscheck in der 13. Spielminute führte der TVR klar mit 8:4. „Wir haben viele Dinge richtig gut gemacht. So konnten wir uns auf unsere aufmerksame Torhüterin Rebecca Wagner verlassen, während unsere Abwehr allgemein sehr gut stand. Vorne konnten wir immer wieder gute Gegenstöße durchbringen, die den Gegner hart getroffen haben. Insgesamt kamen wir in diesem Spiel sogar auf zwölf Gegenstöße, was einen äußerst hohen Wert darstellt“, betonte Höfig.