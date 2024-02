Internationaler Schwimmwettbewerb Im selben Becken wie einige Top-Stars

Der traditionelle Euro-Meet-Schwimmwettkampf in Luxemburg diente dieses Jahr auch der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Unter den mehr als 600 Sportlern in 106 National- und Vereinsmannschaften aus 25 Nationen mit Startern unter anderem aus Kanada oder Südafrika war so mancher Top-Star der Szene: Etwa der 19-jährige Shooting-Star und Weltrekordhalter David Popovici sowie Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sarah Sjöström. Ausverkaufte Finalläufe sorgten mit der entsprechenden Kulisse in der riesigen Coque-Sportanlage für eine ganz besondere Atmosphäre.