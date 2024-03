Schwimmen, NRW-Meisterschaften TVR-Aktive meistern lange Strecken

Sophia Brauneck startete zweimal, zunächst standen auch für sie die 800 Freistil auf dem Programm. In 9:28,15 schwamm sie in ihrem sehr leistungsstarken Jahrgang auf Platz drei und freute sich über die Bronzemedaille. In der Gesamtübersicht aller Zeiten war dies gleichzeitig die sechstschnellste Zeit des Tages. Dann absolvierte Brauneck auch noch die lange 1500-Meter-Distanz. Die neue Bestzeit von 18:22,16 Minuten bedeutete für sie am Ende Platz vier ihres Jahrgangs. Ebenfalls über die 1500 startete Jan Wirminghaus (Jg. 2008). In 18:43,21 konnte er eine gute Leistung zeigen, schwamm bis auf zwei Sekunden an seine Bestzeit heran und landete mit Platz acht ebenfalls eine Top-10-Platzierung.