Schwimmen Schwimmer des TVR steigern sich sehr

Lena Görgens (2006) startete über 50 und 200 Rücken sowie 50 Schmetterling und wurde in 2:38,45 Zweite über die längste Strecke. Hugo Richter gewann die Alterswertung über die 100 Rücken in 1:06,74 und die 200 Rücken in 2:24,91. Kristyna Hlavova überzeugte über die 200 Freistil in 2:20,34 ebenso wie Lena Otten (2:22,69). die sich dabei Platz eins sicherte. Schmetterlingsspezialist Max Juretzki belegte jeweils Platz zwei über 50 und 200 m, auf der längeren Strecke blieb er in 2:19,92 erstmals unter der Marke von 2:20 Minuten.