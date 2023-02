Leichtathletik Titel für die Leichtathletinnen des TVR

Die Leichtathleten des TV Ratingen blicken auf eine durchaus gelungene Hallensaison 2023 zurück, den Abschluss bildeten die Landesmeisterschaften in Düsseldorf. Die Voraussetzungen für ein optimales Wintertraining sind für die Ratinger stets schwierig. Das besteht zumeist aus Tempoläufen, Krafttraining und, soweit möglich, Techniktraining. Letzteres ist aufgrund der Wetterbedingungen im Ratinger Stadion kaum möglich. Umso erfreulicher für den TVR, dass die Nachwuchssportler bei den Regio- und Landesmeisterschaften in der Leichtathletikhalle in Düsseldorf dennoch überzeugen konnten.