Schwimmen Ratingerinnen unter den Top 25

Für die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in der Wuppertaler Schwimmoper mit mehr als 800 Startern aus rund 150 Vereinen hatten sich drei Schwimmerinnen des TV Ratingen für Einzelstarts qualifiziert. Sophia Brauneck hatte sich ein Mammutprogramm mit fünf Starts über die unterschiedlichsten Freistilstrecken vorgenommen. Zum Einstieg gab es Platz 25 über die 100 Meter Freistil in der Jugendwertung. Es folgten Rang 20 in der offenen Wertung über 800 m Freistil in 9:06,65 Minuten, Platz 19 (Jugend) über 200 m Freistil (2:05,26) und Platz 15 (offene Wertung) beziehungsweise neun (Jugend) über 1500 m Freistil (17:20,16). Zum Abschluss startete die junge Kaderathletin über die 400 m Freistil und schaffte es in 4:23,79 ins Jugendfinale, wo sie sich mit 4:21,59 weiter steigerte.