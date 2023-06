Schwimmen Berlin ist für den TVR eine Reise wert

Mia Wirminghausen (Jahrgang 2006) feierte bei den diesjährigen DJM ihre Premiere in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark. Sie eröffnete mit ihrem Start über 200 Meter Schmetterling (2:44,41 Minuten) den Wettkampftag für die Ratinger. Im Lauf danach startete Max Juretzki (2008), der bereits in den vergangenen beiden Jahren in Berlin geschwommen war, auf der gleichen Strecke. In der Qualifikationsliste auf Platz zwölf geführt, machte er sich Hoffnung auf eine Teilnahme am Finale. Dafür musste er aber seine Bestzeit spürbar unterbieten – es gelang. „Ich konnte die 2:14,92 nach dem Rennen auf der Anzeigetafel kaum glauben, und dann war mir schnell klar, dass diese Zeit für das Finale reichen sollte”, freute sich Juretzki, der sich im Finale erneut steigerte und Siebter wurde.