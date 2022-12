Schwimmen Schwimmer sorgen für Medaillenflut

Kristyna Hlavova erwischte ein gutes Wettkampfwochenende und sicherte sich über die 50 m Freistil in 0:29,43 sowie über die 100 m Freistil in 1:04,34 gleich zwei Startmöglichkeiten bei diesem Wettkampf. Ebenfalls qualifizieren konnte sich über die 100 m Freistil Mia Wirminghaus in 1:04,83 Minuten. Celine Lehnard konnte neben den Bruststrecken auch noch die 200 m Lagen in 2:35,17 zu ihren Qualifikationszeiten hinzufügen. Sophie Brauneck (Jg. 2009) konnte in Düsseldorf an beiden Tagen wieder mit neuen Bestzeiten über die 50, 100, 200 und 400 m Freistil überzeugen. Ihr zwei Jahre älterer Bruder Julian steigerte ich über die 50 m Schmetterling auf 0:28,88 Minuten.