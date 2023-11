Schwimmen TV Ratingen qualifiziert sich mit seinen Staffeln

Sind Schwimmer normalerweise als Einzelstarter unterwegs, so freuen sie sich umso mehr, wenn sie in einem Mannschaftswettbewerb zusammen für Erfolge sorgen können. So geschehen bei den Aktiven des TV Ratingen bei der Bezirksausscheidung der Deutschen Mannschafts-Schwimm-Meisterschaften Jugend (DMSJ). Dabei schwimmen jeweils Teams ausschließlich als Staffeln in vier reinen Freistil-, Brust-, Rücken- und dann als Schmetterlingsstaffeln und abschließend als klassische Lagenstaffel. Die Mannschaften mit den insgesamt schnellsten Gesamtzeiten über die fünf Staffeln qualifizieren sich für die Runde auf NRW-Ebene.