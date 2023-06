Leichtathletik Acht Titel für TVR-Leichtathletinnen

Matilda Leowald (W13) glänzte sowohl in der U16, für die sie eine Altersklasse hochgemeldet wurde, als auch in der U14: Sechs Medaillen, davon vier Meistertitel, gingen auf ihr Konto. Ganz stark war ihr Auftritt über die Sprintstecken. In 13,08 Sekunden (100 Meter/W14) und 10,03 Sekunden (75 Meter/W13) gewann sie und liegt damit an Platz eins der Regions- und Landesverbandbestenliste. Schnell war sie auch über 60 Meter Hürden der W13 unterwegs. In neuer Bestzeit von 9,76 Sekunden gewann sie den Titel und führt hier deutlich die Bestenliste des Landesverbandes Nordrhein an. Dass die junge Athletin auch weit springen kann, zeigte sie in der Altersklasse W14 (4,93 Meter) bei der sie vom Brett springen musste, als auch in der AK W13 (5,17 Meter), wo noch aus der Zone gesprungen wird. Beide Male sicherte sie sich die Vizemeisterschaft. Einen weiteren Titel gewann die vielseitige Nachwuchsathletin im Hochsprung der W13 mit 1,47 Metern.