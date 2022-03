Leichtathletik : Medaillen und Erfahrungen für junge TV-Athleten

Ratingen Bei den Regio-Hallenmeisterschaften der Unter-14-Jährigen gibt es vier Titel und weitere gute Platzierungen für die Nachwuchssportler des TV Ratingen. Für einige waren es die ersten Wettkämpfe auf diesem Niveau.

Bei den letzten Regio-Hallenmeisterschaften der Wintersaison zeigte sich der jüngste Wettkampfsport-Nachwuchs des TV Ratingen in der Düsseldorfer Leichtathletikhalle in toller Form. Für einige der U14-Athleten waren es die ersten Meisterschaften auf dieser Ebene. Marie Hensel (W12) konnte gleich mit zwei Meistertiteln auf sich aufmerksam machen. Durch den 60-Meter-Hürdenwald zog sie vom Start weg der Konkurrenz davon und siegte mit einer halben Sekunde Vorsprung (11,73 Sekunden). Auch im 800-Meter-Lauf zeigte sie Biss und erkämpfte sich in 2:44,72 Minuten mit einem Start-Ziel-Sieg die Goldmedaille. Hinzu kamen für sie noch der siebte Platz im Weitsprung (4,24 Meter) und ein achter Platz über 60 m (9,17 Sekunden).