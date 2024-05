Schwimmen TVR-Aktive holen 19 Medaillen auf NRW-Ebene

Aus den Jahrgängen 2011 bis 2006 waren je neun Schwimmerinnen und Schwimmer des TV Ratingen für die NRW-Meisterschaften in Dortmund qualifiziert und über 71 Starts gemeldet. Insgesamt traten 640 Aktive aus 98 Vereinen zu mehr als 2100 Einzelstarts an. Am Ende gewannen sechs Ratinger NRW-Medaillen: Mit Anna Forsbach und Titus Ditgen schlugen gleich zwei Aktive aus dem jüngsten Jahrgang kräftig zu. Forsbach gewann gleich drei Titel über die drei Schmetterlingstrecken 50, 100 und 200 Meter sowie Silbermedaillen über die 50 und 100 m Freistil. Auch Ditgen zeigte, dass ihm die Schmetterlingslage gut liegt. Platz zwei über 50 und Platz drei über die 200 m sowie Platz zwei über die 200 m Lagen waren seine Ausbeute.