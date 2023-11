Schwimmen 24 neue Bestzeiten in Wuppertal

Weitere Top-Ten-Ergebnisse in den Jugend- und Juniorenwertungen erzielten Lena Otten über 400 m Lagen, Jill Koch über 100 m Brust und Timon Forsbach über 200 m Brust. Len Klosek schwamm mit Platz vier über die 400 m Lagen in der Jugendwertung in 5:16,27 nur knapp an einer weiteren Medaille vorbei. Weiterhin aktiv waren Julian Brauneck, Tessa Dahmen, Sarah Elbe, Kristyna Hlavova, Finja Querfort, Hugo Richter, Leander Werner und Jan Wirminghaus.