Schwimmen Staffeln des TV Ratingen jeweils unter den besten zehn in NRW

Für den Endkampf auf NRW-Ebene im Deutschen Mannschafts-Schwimm-Wettbewerb Jugend (DMSJ) hatten sich mehrere Mannschaften des TV Ratingen qualifiziert. Es schwimmen dabei jeweils Mannschaften ausschließlich als Staffeln in vier reinen Freistil-, Brust-, Rücken- und dann als Schmetterlingsstaffel und abschließend als klassische Lagenstaffel. Am Ende wird das Gesamtergebnis in der Addition der Staffelzeiten ermittelt, die jeweils schnellste Gesamtzeit gewinnt. Dabei waren gute Stimmung und lautstarke Anfeuerungen ständiger Begleiter des Wettkampfwochenendes in der gut gefüllten ehrwürdigen Wuppertaler Schwimmoper der SG Bayer.