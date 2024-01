Deutsche Mannschaftsmeisterschaften TVR-Schwimmerinnen verpassen Bundesliga-Aufstieg knapp

Das Ratinger Männer-Team bestand in der Landesliga in Übach-Palenberg aus zehn Aktiven aus den Jahrgängen 2011 bis 1995. Die höchste Einzelpunktzahl in einem Wettbewerb erzielte für den TVR Max Juretzki über 200 m Freistil mit 563 Punkten und steuerte bei fünf Starts 2682 Zähler zum TVR-Ergebnis von 14.947 Punkten bei. Jan Wirminghaus kam ebenfalls über die 2000er-Marke (2107 Punkte), sein bestes Einzelergebnis war über die 800 Freistil (479). Timon Forsbach schaffte in 17:50,12 Minuten 495.