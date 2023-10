Schwimmen Schwimmer holen Titel und Medaillen in Wuppertal

30 Schwimmer aus den unterschiedlichen Trainingsgruppen des TV Ratingen waren bei den Kurzbahn-Bezirksmeisterschaften in der Wuppertaler Schwimmoper. Anna Forsbach und Charlotte Drenker (beide Jahrgang 2011) holten den Bezirksmeistertitel und weitere Medaillen: Forsbach gewann in ihrem Jahrgang die 200 Meter Schmetterling in 2:49.04 Minuten und sicherte sich dazu Silber über die 50 und 100 m Schmetterling sowie die 100 Freistil. Bronze gab es über 50 Freistil und 200 Lagen. Damit hat sich Forsbach für die NRW-Auswahl qualifiziert und fährt mit dem Verband Mitte November zum süddeutschen Ländervergleich. Drenker gewann über ihre Lieblingsstrecke 200 Brust (3:01,00) und wurde Zweite über 100 Brust (1:25,62).