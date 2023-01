Schwimmen TV Ratingen überzeugt auf langen Strecken

Sophia Brauneck (Jahrgang 2009) machte den Anfang mit 400 Lagen und sicherte sich in 5:33,77 Minuten den zweiten Platz in ihrem Jahrgang. Danach gingen auf 1500 Freistil mit Jan Wirminghaus, Max Juretzki, Hugo Richter (alle 2008), Julian Brauneck (2007), Timon Forsbach (2009), Theo Richter und Titus Ditgen (beide 2011) direkt sieben TVer auf die Strecke, wobei niemand diese Distanz in den letzten Monaten in einem Wettkampf absolviert hatte und die Trainer bei der Wettkampf-Meldung die Endzeiten schätzen mussten. Im Jahrgang 2008 schob sich zwischen dem Sieger Juretzki (18:41,92) und Hugo Richter (19:01,29), lediglich ein Mönchengladbacher dazwischen. Als Vierter kam Wirminghaus (19:11,41) ins Ziel. Julian Brauneck wurde in seiner Altersklasse mit Bronze belohnt (19:20,20).