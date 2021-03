Osterspaß : TV Hösel bringt Familien mit Rallye in Bewegung

Die Rallye startet am blauen Haus, der Heimat der Minibären. Foto: TV Hösel

Hösel Der TV Hösel lädt alle Familien ein, sich in den Osterferien an einer coronakonformen Familienrallye zu beteiligen. Wer an dem Osterspaß interessiert ist, lädt sich die Aufgaben von der Homepage des Vereins herunter und los geht es.

Der TVH wählte gemeinsam mit seinen beiden Kooperationspartnern – Familienzentrum Clarissima und Oberschlesisches Landesmuseum – 15 Stationen aus, die die Teilnehmer aufsuchen müssen, um die Aufgaben zu bearbeiten. Neben verschiedenen Rätseln, die es zu lösen gilt, sind natürlich auch Sportübungen zu absolvieren.

Der Start in die Rallye und eine Unterbrechung sind jederzeit möglich – je nach Laune und Witterungsbedingungen. Die Organisatoren freuen sich in jedem Fall über zahlreiche Beweisfotos. Alle teilnehmenden Familien erhalten für ihr sportliches Engagement eine Kleinigkeit. Außerdem verlosen die Kooperationspartner unter allen Familien einen Mini-Tischkicker.

(bs)