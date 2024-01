Jiu Jitsu Neue Angebote des TV Hösel

Die Kosten betragen: Jugend 15 Euro, Erwachsene 30 (TVH-Mitglieder zahlen die Hälfte ) und sind jeweils am ersten Trainingsabend bar zu entrichten. Normale Sportkleidung ist ausreichend. Um die Anmeldung und Rückfragen kümmert sich Abteilungsleiter Thomas Draganski per Mail an draganski@jjhoesel.de oder per WhatsApp an 0170/2346617. Auch am ersten Trainingsabend vor Ort sind Anmeldung und Rückfragen möglich.