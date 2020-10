Handball : TV Angermund will mit Sieg in die Herbstferien gehen

TV Angermund will mit Sieg in die Herbstferien gehen

ANGERMUND Die TVA-Handballer fahren in Bestbesetzung zum Oberliga-Aufsteiger TV Geistenbeck und wollen trotz einiger Ausfälle die nächsten Punkte einfahren.

Spricht man Wolfgang Richter, den Chef der Angermunder Handballer, auf die derzeitige Form seines Oberliga-Teams an, dann sprudelt es nur so aus ihm heraus: „So stark wie jetzt, nach diesem Kantersieg im Oppum-Heimspiel, waren wir seit zwei Jahren nicht mehr. Das ist begeisternder Handball.“ Das wollen seine Blau-Weißen nun bestätigen, am Samstag geht es zum Aufsteiger TV Geistenbeck. Gespielt wird in Mönchengladbach, Realschulstraße 10, Anwurf 19.30 Uhr.