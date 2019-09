Handball : Rumpfteam des TVA kann Adlern nicht Paroli bieten

Angermund Die halbe Mannschaft fehlte dem TV Angermund im Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger Adler Königshof – das war nicht zu kompensieren. Am Ende steht mit dem 29:34 die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel.

Dennoch gibt es auch Positives aus der Walter-Rettinghausen-Halle zu berichten. Der 21-jährige Jan Schiffmann lieferte auf Halblinks und in der Deckung eine ganz starke Vorstellung, auch Steffen Neukirchen, der nach 18 Minuten bei 10:9-Führung eingewechselt wurde, überzeugte. Zudem Nils Thanscheidt auf links. Aber all das war viel zu wenig, um diese Krefelder aus den Angeln zu heben. Torwart Matthias Jakubiak begann mäßig, steigerte sich aber erheblich, doch er stand unter Dauerbeschuss. Immer wieder waren es freie Krefelder, die auf ihn zuliefen. Nach 47 Minuten kam der aus Kettwig geholte Dominik Sieberin, auch er bot Stärken und Schwachen. Aber das alles ist derzeit kaum ein Maßstab, die Deckung ohne so profilierte Spieler wie Martin Gensch und Patrik Ranftler ist zu brüchig. Ranftler ist Samstag in Hiesfeld wieder dabei.