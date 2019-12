Handball : TVA steckt nun ganz tief im Abstiegskampf

Langenfeld Im Oberliga-Auswärtsspiel bei der SG Langenfeld II war der TV Angermund restlos unterlegen und verlor 19:25 (9:12). Es lief nicht viel für die ohnehin ersatzgeschächten Gäste, die noch in der ersten Halbzeit eine Rote Karte und dann noch eine Blaue Karte kassierten.

Jedenfalls lagen die Langenfelder stets klar in Führung. Hoffnung keimte beim TVA noch einmal auf, als Martin Paukert auf 13:15 verkürzen konnte (38.) und wenig später noch einmal Björn Thanscheidt zum 15:17 (47.). Für ihn war es nach seinem Kreuzbandriss der erste Einsatz nach mehr als einem halben Jahr. Nicht dabei in Langenfeld waren Keeper Dominik Sieverin und Torjäger Patrik Ranftler, beide waren verhindert. Auch Timo Kohl fehlte (krank). Jedenfalls steckt der TVA, der sich in Langenfeld durchaus einiges ausgerechnet hatte, jetzt aber seine vierte Niederlage in Folge hinnahm, ganz tief im Abstiegskampf.