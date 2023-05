Handball: Oberliga, Verbandsliga, Landesliga TVA steht der Meisterfeier nicht im Wege

Die Sensation blieb aus, der TV Ratingen war im vorletzten Landesligaspiel daheim gegen den längst feststehenden Meister Am Hallo Essen machtlos und verlor 22:32 (13:16). Dabei gelang erst einmal ein guter Start, Bela Steffen warf zum 5:1 ein (7.). Bis zum 9:9 konnten die Ratinger mithalten, dann zog der Meister aus Essen locker davon. Aber mit dem Abpiff ging es so richtig turbulent zu am Europaring, denn Torwart Tim Pawlik gab seinen Ausstand. Der 39 Jahre alte Familienvater spielt seit seiner Jugend bei den Grün-Weißen und will nun kürzertreten. Zudem geht mit Jascha Rau ein weiterer Torwart. Der 30 Jahre alte Polizeibeamten zieht beruflich bedingt nach Münster. „Sonst gibt es keine Abgänge, Am Hallo war einfach zu stark“, sagte Trainer Stefan Oberwinster. „Das ist eine Mannschaft mit hervorragender Qualität.“ Nun geht es für seine Ratinger noch am Samstag zum Schlusslicht und Absteiger SW Essen II und dann sechs Tage nach „Malle“. „Hoffentlich überlebte ich das alles“, so Oberwinster.