Handball: Oberliga und Verbandsliga : Die Talfahrt hält nur beim TVA an

Sven Lohmann (am Ball) und der TV Angermund hatten erwartungsgemäß gegen Mettmann-Sport das Nachsehen und verloren 25:36. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Ratingen/Lintorf/Angermund In der Handball-Oberliga verlieren die Angermunder gegen Mettmann-Sport mit 25:36. Siege feiern der TuS 08 Lintorf mit beiden Mannschaften und „Interaktiv Handball II“, das den TB Solingen in der Verbandsliga fast schon deklassiert.

Endlich ist für den TuS 08 Lintorf die lange Talfahrt in der Oberliga beendet. Das Heimspiel gegen Handball Oppum wurde letztlich ungefährdet 32:23 (15:14) gewonnen und mit diesem zweiten Saisonsieg der Tabellenkeller verlassen. Oppum erschien mit nur drei Wechselspielern, und da war schnell klar, dass die Kraft kaum reichen kann für 60 Minuten. Aber bis zum 16:16 kurz nach dem Wechsel war alles offen. TuS-Trainer Felix Linden stellte zur zweiten Spielhäfte Aaron Hallfeldt zwischen die Pfosten, denn der diesmal glücklose Marco Sobotta hatte vorher nur drei Bälle abgewehrt. Hallfeldt hielt dann gleich einen Siebenmeter, und im weiteren Verlauf gelangen ihm noch zwölf Paraden. Das war der Grundstein für diesen ganz wichtigen Heimerfolg.

Die erste Hälfte war auf beiden Seiten ganz schwacher Handball. Den nervösen Lintorfern war ständig anzumerken, welcher Druck sich inzwischen aufgebaut hat. Aber später baute Oppum immer mehr ab, Lintorf konnte erheblich zulegen, und in der Endphase war es für den Aufsteiger ein ganz leichtes Spiel. Dazu meinte Linden: „Wir bekamen den Oppumer Max Dierkes nach der Pause gut in den Griff, und Aaron Hallfeld spielte richtig stark. So konnte sich der gesamte Rückraum erheblich steigern.“ Drei Akteure ragten heraus. Ganz vornean der routinierte Christoph Lesch, der auch seine beiden Strafwürfe sicher einwarf. Jan Lenzen glänzte mit wuchtigen Schüssen aus der zweiten Reihe wie auch Vincent „Vinny“ Rose. Solch starke Rückraumspieler hat Oppum nicht, und deshalb sollte dieses Team zu den heißen Abstiegskandidaten gezählt werden. Am kommenden Samstag müssen die Lintorfer nach Geistenbeck. Ob dort die ersten Auswärtspunkte fällig sind?

Dass auch Mettmann-Sport in der Oberliga eine Nummer zu groß sein würde für den TV Angermund, war vorher klar. Immerhin hielten die leidgeprüften Blau-Weißen vom Freiheitshagen daheim die Niederlage beim 25:36 (14:19) halbwegs im Rahmen, und das verdient Beachtung. So auch, dass Jan Faßbender den auf allen Positionen überlegenen Mettmannern zehn Bälle in die Maschen setzte. Noch erfolgreicher war der Gäste-Angreifer Christopher Königs mit elf Toren. Dessen Team bleibt jedenfalls mit der Spitze auf Tuchfühlung. Die Regionalliga reizt Mettmann-Sport.

Rene Osterwind kann derzeit kaum sprechen, den Co-Trainer von „Interaktiv II“ plagt eine üble Erkältung. Aber nach dem 41:32 (18.14)-Kantersieg seines Verbandsligateams über den Tabellennachbar TB Solingen, da sprudelte es dennoch aus ihm heraus: „Es war unser bestes Saisonspiel. Und wir werden immer besser. Die Deckung hat sich enorm gesteigert, wir haben drei Klasse-Torleute und können so mit unserem ständigem Tempospiel viele einfache Treffer erzielen. Da macht es einfach einen Riesenspaß, zuzusehen.“ Jedes Wort trifft zu. Die Entwicklung dieser jungen Truppe mit dem neuen Cheftrainer Stanko Sabljic ist einfach rasant. Sie muss längst keinen Gegner in dieser Liga mehr fürchten. Hinzu kommt freilich, dass sich auch Routinier Bastian Schlierkamp in glänzender Form befindet, das trifft auch auf Salim Bakhsh zu, den bärenstarken Abwehrchef, der zudem am Kreis immer Gefahr ausstrahlt. Niklas Wergen, der letzte Routinier, da Filip Lazarov nicht mitspielte, wurde auf Linksaußen eingesetzt, auch er machte auf ungewohnter Position seine Sache vorzüglich.

Torwart Benny Ludorf, gerade mal 19 Jahre alt, hatte Startschwierigkeiten. Als er die im Griff hatte, lieferte er eine Glanzvorstellung ab. Bestechend dabei seine Abwürfe. Die zahlreichen Renner im Team, allen voran Tim Zeidler auf der rechten Seite, die sehnen sich nach solch präzisen Anspielen. Auch Jonas Perschke ist gerade mal 19 Jahre alt. Er ist etwas schmächtig, aber mit seiner feinen Schnelligkeit und der filigranen Technik gleicht er alles mehr als aus. TB Solingen hielt bis zum 4:4 mit, dann waren die Gäste nur noch ein Spielball für die entfesselten Ratinger.

