Handball: Oberliga, Verbandsliga : Lösbare Lintorfer Aufgaben

Begehrt in beiden TuS-Teams: Mathis Friedrich (am Ball). Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen/Lintorf/Angermund Der TuS 08 Lintorf hat mit beiden Teams ein Heimspiel, der Druck ist hoch in Ober- und Verbandsliga. Frei aufspielen kann die „Interaktiv Reserve“ daheim als Tabellendritter. Der TV Angermund dagegen ist einmal mehr Außenseiter.

Der TV Angermund hat es am Samstag in der Handball-Oberliga wieder mit einem übermächtigen Gegner zu tun. Mettmann-Sport kommt in die Walter-Rettinghausen-Halle, 18.30 Uhr. Der Tabellenvierte, 9:3 Punkte, mit den verlustpunktfreien Top-Teams Borussia Mönchengladbach und Unitas Haan auf Tuchfühlung liegend. Da kann der TV Angermund nur als Mettmanner Aufgalopp für die kommenden Aufgaben dienen. Zudem heuerten in diesem Sommer drei Ex-Angermunder in der Nachbarstadt an: Nils Thanscheidt, Niklas Rath und Torwart Matthias Jakubiak. Alles deutet darauf hin, dass dieses Trio gewaltig auftrumpft – und eigentlich nichts darauf, dass dem TVA der erste Punktgewinn gelingt.

So langsam wird aber auch für den TuS 08 Lintorf die Lage in der Oberliga brenzlig. Fünf Niederlagen gab es zuletzt, und der vorletzte Tabellenplatz ist ein unüberhörbares Warnsignal. Am Samstag zu gewohnter Zeit, 18 Uhr, kommt Handball Oppum an den Breitscheider Weg. Der Viertletzte, 3:7 Punkte, also einen Zähler mehr besitzend als die Lintorfer. Aber ein Gast, der unter seinem langjährigen Trainer Ljubomir Cutura guten Handball spielen kann. Bei Mettmann-Sport zuletzt wurde nur knapp 23:24 verloren. Es war für die Mettmanner ein reiner Zittersieg.

In Kaldenkirchen am vergangenen Samstag konnte der TuS 08 nur mit einer Rumpftruppe antreten. Nun muss abgewartet werden, ob von den fünf Ausfällen (Sebastian Thole, Mark Preiffer, Max Strunk, Andy Kropp, Vinny Rose) der eine oder andere wieder spielen kann. „Wir hoffen das natürlich“, sagt Pressewart Hajo Pfeiffer. „Es ist ein extrem wichtiges Heimspiel. Auch Oppum wird zu den Gegnern gerechnet, die unten einzuordnen sind. Wenn wir gewinnen, dann gibt das einen wertvollen Impuls für die kommenden Aufgaben.“ Dann, ab November mit dem Spiel in Geistenbeck, ist der baumlange Josuha Rippelmeier, der Zugang aus Königshof, im Rückraum spielberechtugt und der große Hoffnungsträger.

Nach der „Ersten“ spielt die Verbandsliga-Reserve (20 Uhr). Zu Gast ist das punktlose Schlusslicht Schwarz-Weiß Essen. Eigentlich hätte diese Truppe als Tabellenletzter in diesem Frühjahr absteigen müssen, aber es gab schließlich keinen Absteiger. Jedenfalls ergibt sich für die Lintorfer, wenn der dritte Saisonsieg gelingt, die Riesenchance, sich Luft zu verschaffen. Trainer Andre Fink hofft dabei, Mathis Friedrich einsetzen zu können. Aber der 31 Jahre alte Kreisläufer wird allein wegen seiner Abwehrstärke auch im Oberliga-Team benötigt. Spielt er dort, ist er vorerst festgespielt.

In fremden Hallen hat „Interaktiv II“ in den drei Auftritten mit drei Siegen bisher brillianten Handball gezeigt. Die drei Verlustpunkte gab es alle daheim an der Gothaer Straße, aber Platz drei in der Verbandsliga, das ist eine stolze Ausgangslage. Am Samstag haben die Ratinger wieder Heimrecht, TB Solingen ist zu Gast (15 Uhr). Die Gäste sind Tabellenfünfter, 8:4 Punkte, einen Zähler hinter „Interaktiv II“, beide Teams stehen also in bester Lauerstellung. Allgemein wird den ganz oben stehenden Teams vom LTV Wuppertal II und TSV Aufderhöhe II nicht zugetraut, dass es so bleibt.