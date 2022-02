Handball, Oberliga : TVA ohne Fans gegen Aufderhöhe

Angermund Das Abstiegsduell der Handball-Oberliga mit den Angermundern beim TSV Aufderhöhe steigt ohne Zuschauer in Solingen – in der kleinen Sporthalle „Rennpatt“ gibt es keine Ränge. Der TVA hat keine personellen Probleme.

Keine Handballpause gibt es in diesen Tagen für den TV Angermund. Für das Oberliga-Schlusslicht steht das Nachholspiel beim TSV Aufderhöhe an, gespielt wird nicht im von allen Gegnern gefürchteten „Bunker“, sondern im „Rennpatt“, so heißt die kleine Sporthalle. Anwurf ist am Samstag um 19.30 Uhr. Hinzufahren lohnt sich nicht. Das wurde dem Angermunder Handballwart Uli Richter in einem Telefonat mit Lutz Ickler, dem Chef des gastgebenden TSV, mitgeteilt. Es werden keine Zuschauer reingelassen. Allerdings will Aufderhöhe einen Stream erstellen, wer will, kann das Abstiegsmatch also im Internet verfolgen.